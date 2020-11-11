Як ОДА використовують кошти Дорожнього фонду: названі кращі та гірші області

За підсумками десяти місяців 2020 року 20% від коштів, що надійшли з Дорожнього фонду, ще не витрачені обласними держадміністраціями

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"У цьому році 22 млрд грн з Дорожнього фонду отримають ОДА. Сума розбивається між ними пропорційно протяжності доріг категорій О і С (обласні та сільські - ред.) в кожній з областей. 18,4 млрд грн до ОДА з держбюджету надійшло. 14,7 млрд грн ОДА витрачено. 3,7 млрд грн - залишок на рахунках ОДА. Тобто 20% від надходжень до ОДА з Дорожнього Фонду ними не витрачено", - зазначив він.

Голик уточнив, що кращими ОДА по використанню Дорожнього фонду стали Харківська (96%), Дніпропетровська (95%) та Хмельницька області (94%), а також Київ (91%).

Найгіршими стали Волинська (41%), Тернопільська (52%), Миколаївська (53%) та Київська області (63%).

"Наявність грошей - це не завжди гарантія доріг. Якісний менеджмент - друга невіддільна умова процесу перетворення напрямків в ідеальні дороги", - підкреслив Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Крім того, в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.