Оформление ДТП без полиции. Когда можно использовать европротокол

Попавшие в ДТП водители могут самостоятельно оформить документы об аварии. Это возможно благодаря европротоколу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции во Львовской области.
Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП. Его можно оформить самостоятельно водителям без вызова полиции.
Европротокол можно использовать в следующих случаях:
Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке. После этого цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность заполненных данных и укажет на ошибки.
Следует заметить, что данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.
Оформить электронный европротокол можно по ссылке.
В полиции отмечают, что у пользования европротоколом есть определенные преимущества.
В частности:
Напомним, ранее мы объясняли, как обменять временное водительское удостоверение и нужен ли для этого экзамен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.