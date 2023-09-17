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Оформление ДТП без полиции. Когда можно использовать европротокол

Фото: ДТП (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Попавшие в ДТП водители могут самостоятельно оформить документы об аварии. Это возможно благодаря европротоколу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции во Львовской области.

Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП. Его можно оформить самостоятельно водителям без вызова полиции.

Европротокол можно использовать в следующих случаях:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке. После этого цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность заполненных данных и укажет на ошибки.

Следует заметить, что данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Оформить электронный европротокол можно по ссылке.

В полиции отмечают, что у пользования европротоколом есть определенные преимущества.

В частности:

  • не нужно информировать и ждать патрульных;
  • возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
  • водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
  • экономия собственного времени.

Напомним, ранее мы объясняли, как обменять временное водительское удостоверение и нужен ли для этого экзамен.

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