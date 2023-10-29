Оформить субсидию можно через "Дію": как это сделать

Для оформления субсидии необходимо совершить несколько несложных шагов.

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Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID;

Выбираем в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и пособия";

Далее выбираем пункт "Заявление о назначении жилищных субсидий в электронной форме".

Заполнить заявление на субсидию

В заявлении необходимо указать адрес, по которому хотите получить субсидию; и указать, имеете ли задолженность за коммунальные услуги. После чего необходимо выбрать, на какие именно ЖКУ необходима льгота (можно выбрать несколько).

Затем следует указать номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Выбрать способ получения субсидии

Из двух предложенных вариантов необходимо выбрать наиболее подходящий для вас вариант:

на банковскую карту;

на отделение Укрпочты.

Загрузить сканы или фото документов в случае необходимости

В этом случае необходимо вам придется загрузить документы для дополнительной информации. Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

Подтверждение заявки

После завершения всех предыдущих пунктов необходимо проверить правильность данных, поставить электронную подпись и отправить

Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти уведомление.

Заявление может рассматриваться в течение месяца.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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