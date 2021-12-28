Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії. Фондом розроблено покрокове заповнення даних та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно подавати для призначення пенсії.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Сервіс надається для застрахованих осіб, які авторизувалися на Веб-порталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Для використання послуги необхідно зайти на Веб-портал ПФУ за посиланням "Вхід"
Користувачу надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, а саме:
В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:
За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на ВЕБ-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 гривень або на 3,6%. При цьому кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 22 998 осіб до 10 945 145.