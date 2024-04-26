Официально вступят в войну? Беларусь закрепила в военной доктрине оказание помощи союзникам

"Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

В доктрине говорится, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".

Помимо этого в документе говорится, что Беларусь будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране - члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, воспрепятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - говорится в документе.