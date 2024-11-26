Официально: Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет

Однако технический директор бренда Хироки Накаджим подтвердил, что компания "сделает новую Celica". Известно, что возрожденный спорткар получит двигатель внутреннего сгорания.

Топ-менеджер Toyota подтвердил планы компании по созданию нового поколения Celica спустя несколько недель после подачи заявки на регистрацию торговой марки. Таким образом, легендарная модель вернется на рынок уже в следующем году после 18-летнего отсутствия. Культовый спорткар выпускали с 1970 по 2006 год.

Новое поколение Celica получит традиционную силовую установку. Ожидается, что под капотом спорткара окажется новый 2,0-литровый турбомотор, дорабатываемый инженерами японской марки. Отдача агрегата составит более 400 лошадиных сил. При этом точные сроки дебюта нового поколения модели представители Toyota еще не раскрывают.