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Официально: Toyota возродит культовый спорткар, который не выпускали почти 20 лет

Фото: Toyota возродит культовый спорткар, не выпускавший почти 20 лет (media.toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota официально заявила о планах возродить легендарный спортивный автомобиль Celica в 2025 году. Слухи о возвращении легендарной модели на рынок циркулируют в японской и мировой печати уже давно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Однако технический директор бренда Хироки Накаджим подтвердил, что компания "сделает новую Celica". Известно, что возрожденный спорткар получит двигатель внутреннего сгорания.

Топ-менеджер Toyota подтвердил планы компании по созданию нового поколения Celica спустя несколько недель после подачи заявки на регистрацию торговой марки. Таким образом, легендарная модель вернется на рынок уже в следующем году после 18-летнего отсутствия. Культовый спорткар выпускали с 1970 по 2006 год.

Новое поколение Celica получит традиционную силовую установку. Ожидается, что под капотом спорткара окажется новый 2,0-литровый турбомотор, дорабатываемый инженерами японской марки. Отдача агрегата составит более 400 лошадиных сил. При этом точные сроки дебюта нового поколения модели представители Toyota еще не раскрывают.

 

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Toyota Motor Corp