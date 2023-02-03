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Официально. Немецкое правительство подтвердило отправку Leopard 1 Украине

Фото: немецкое правительство подтвердило отправку Leopard 1 Украине (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В правительстве Германии подтвердили решение отправить танки Leopard 1 в Украину.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Федеральное правительство предоставило Украине лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1. Это подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в пятницу.

Как отмечает издание, у Бундесвера на данный момент есть 29 танков Leopard 1, которые находятся в боеготовом состоянии.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.

Позже стало известно, что Германия одобрила отправку 88 танков. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

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