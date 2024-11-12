Официально лучший: Зиннер получил трофей первой ракетки мира

Итальянский теннисист Янник Зиннер получил приз за лидерство в сезоне-2024 . Церемония прошла в Турине во время Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В течение сезона итальянец не давал поводов для сомнений в своем превосходстве. Он выиграл два чемпионата Grand Slam – Australian Open и US Open, а также три турнира серии Мастерс – в Майами, Цинциннате и Шанхае. Кроме того, Зиннер победил на соревнованиях в Роттердаме и Галле, что принесло ему семь титулов в 2024-м.

23-летний теннисист впервые возглавил рейтинг ATP в июне и, независимо от результатов Итогового турнира, удержит первенство как минимум до конца года. Сейчас его преимущество над ближайшим соперником – немцем Александером Зверевым – составляет более 3000 очков.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а на итальянском уверенно заговорил только после переезда в Лигурию подростком.

До 13 лет активно занимался лыжным спортом, добился хороших результатов в гигантском слаломе. Теннис долгое время считал хобби. Однако в 2014 году отдал приоритет этому виду спорта.

Во взрослый тур попал в 2018 году. А в "высшую лигу" мужского тенниса ворвался в 2022-м, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финал ATP Finals.

В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023, а в общей сложности завоевал 17 индивидуальных титулов ATP. В августе избежал дисквалификации за непреднамеренное употребление допинга, отделавшись штрафом и потерей рейтинговых очков. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом, где болеет за "Милан".