Официально: "Милан" распрощался с экс-тренером "Шахтера" после ничьей с клубом Довбика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Увольнение экс-тренера "Шахтера" произошло после домашней ничьей "россонери" с "Ромой" в 18-м туре Серии А. В этом матче Фонсека получил красную карточку. А "Рома" сравняла счет после эффектного паса украинца Артема Довбика.

Португальский специалист возглавил "Милан" прошлым летом, подписав трехлетний контракт. Он успел провести во главе команды 24 матча, в которых одержал 12 побед и потерпел 6 поражений. Это самый короткий период до увольнения в карьере Фонсеки, с тех пор как он начал работать на серьезном уровне. Под его руководством "Милан" в Серии А набрал в 17-ти матчах 27 очков и находится в таблице на 8-м месте. В Лиге чемпионов после 6-ти туров "россонери" идут 12-ми.

О преемнике португальца во главе итальянского гранда пока официально не сообщается. Однако, по данным местных СМИ, им станет соотечественник Фонсеки - Сержиу Консейсау.

50-летний наставник семь лет тренировал "Порту", с которым трижды завоевывал титул чемпиона Португалии и четыре раза выигрывал Кубок страны. Он является рекордсменом клуба среди тренеров по количеству трофеев (11), игр (379) и побед (274).

Кто такой Паулу Фонсека

Родился в Мозамбике, где служил его отец-военный. Детство провел в португальском городке Баррейру. На профессиональном уровне больше всего играл в родном "Баррейренсе" и "Эштреле Амадоре".

Карьеру тренера начал в 2005 году. Сначала работал с молодежью, а затем возглавил скромный "Дезембру". Позже работал с "Одивелашем", "Пиньялновенсе", "Авешем", "Пасуш де Феррейра" (дважды), "Порту" и "Брагой". С двумя последними выиграл Суперкубок и Кубок Португалии соответственно.

Перед сезоном-2016/17 возглавил донецкий "Шахтер". Трижды триумфовал с "горняками" в Премьер-лиге, завоевал три Кубка и один Суперкубок Украины. После "Шахтера" возглавлял итальянскую "Рому" и французский "Лилль".

В 2018 году женился на украинке Екатерине Остроушко - тогда руководителем пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. Семья Фонсеки активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ.