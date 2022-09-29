Официально. "Энергоатом" опроверг сообщение о пожаре на Запорожской АЭС

Отметим, что НАЭК "Энергоатом" в своем Telegram-канале также опубликовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы пожаре на станции.

Заявление "Энергоатома"

"Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания", - говорится в сообщении.

В компании предполагают, что указанная недостоверная информация появилась в результате следующего:

"Периметр вокруг ЗАЭС - заминирован российскими военными, находящимися на станции. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв - на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию ​​от энергоблока № 6. В результате взрыва линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением. Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", - объяснили в "Энергоатоме".

Там также отметили, что наибольшую опасность представляет заминированный россиянами периметр станции и подходы и подъезды к ней.

"Гарантировать полную безопасность ЗАЭС и вокруг можно только одним способом - созданием зоны безопасности, деоккупацией станции и возвращением ее под контроль государства Украины", - добавляют в сообщении.

Что произошло

Отметим, сегодня российские Telegram-каналы начали разгонять информацию о якобы пожаре на территории Запорожской АЭС. Сообщая о якобы возгорании второго энергоблока.

Впоследствии глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал не паниковать и заявил, что ситуация выясняется и добавил, что радиационное состояние на ЗАЭС в норме.

Напомним, что это далеко не первая провокация россиян на Запорожской АЭС. Так, недавно МАГАТЭ сообщило о трех взрывах противопехотных мин вблизи станции.