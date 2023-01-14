Официально. Британия предоставит Украине танки Challenger 2

О соответствующем решении британский премьер-министр Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 14 января.

"Премьер-министр отметил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

Также Сунак и Зеленский обсудили решения других партнеров о военной помощи, в частности, предложение Польши передать роту танков Leopard.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир", - добавили в правительстве.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политика за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и пришлют правильный сигнал другим партнерам".

Кроме того, британские СМИ сообщали, что Сунак согласовал передачу Украине эскадрона танков Challenger 2, из которых четыре отправят немедленно, а восемь позже.

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