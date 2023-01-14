RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. Британия предоставит Украине танки Challenger 2

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

О соответствующем решении британский премьер-министр Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 14 января.

"Премьер-министр отметил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

Также Сунак и Зеленский обсудили решения других партнеров о военной помощи, в частности, предложение Польши передать роту танков Leopard.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир", - добавили в правительстве.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политика за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и пришлют правильный сигнал другим партнерам".

Кроме того, британские СМИ сообщали, что Сунак согласовал передачу Украине эскадрона танков Challenger 2, из которых четыре отправят немедленно, а восемь позже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВоенная помощьВойна в Украине