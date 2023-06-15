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Официальное военное преступление. Подоляк отреагировал на судилище над украинскими военными в РФ

Фото: Подоляк отреагировал на судилище над украинскими военными в РФ (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Елизавета Драбкина

Судилище, которое устроили в российском Ростове над 22 украинскими военнопленными, является официальным военным преступлением страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он опубликовал фотографии с судилища, которое в Ростове устроили над защитниками Азовстали, и добавил, что они не вызывают ничего, кроме отвращения.

"Лошенные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток", - написал советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что подобные издевательства над комбатантами - это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.

"И так, скажите, видит ли кто-то в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?" - добавил он.

Судилище над пленными

Вчера в России прошло заседание "суда" над 22 украинскими военнопленными, которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. При этом, как сообщает Associated Press, восемь из пленных - женщины, которые работали поварами в полке "Азов".

Россия цинично обвиняет украинских пленных в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

Пленные из "Азовстали"

После тяжелых героических боев за Мариуполь весной 2022 года 2,5 тысячи украинских военных покинули завод "Азовсталь", после чего оказались в российском плену.

Украине удалось освободить пятерых украинских командиров, которые по договоренностям находятся в Турции, и еще ряд бойцов. Страна продолжает работать над освобождением своих героев.

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АзовціСудРоссийская ФедерацияМихаил Подоляк