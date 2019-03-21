Офіційний курс долара продовжує рости

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 2725,6311 гривень за 100 доларів (+8,8432 гривень).

При цьому курс долара на 21 березня становить 2716,7879 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,26 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,37 гривень за долар, на покупці виріс на 3 копійки до 27,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро.