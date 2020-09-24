Офіційний курс долара оновив максимум з початку року

Національний банк України (НБУ) на 25 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 вересня встановлено на такому рівні: 28,2487 гривень за 1 долар (+0,0613 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 28,1874 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року. Вище курс востаннє був 13 січня 2019 року - 28,27015 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,91 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 вересня довідковий курс на рівні 28,24 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 вересня (28,18 грн).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ продовжує дотримуватися політики плаваючого валютного курсу, а курс гривні до долара буде рухатися в обидва боки в залежності від ситуації на ринку.