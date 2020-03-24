Офіційний курс долара на 24 березня виріс до максимуму за рік

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс встановлений на максимальному значенні з січня 2019 року. При цьому порівняно 31 грудня 2019 року курс долара до гривні виріс на 12,8% - з 24,9196 грн/долар до 28,1126 грн/долар.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 55 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 51 копійку до 30,06 гривень за євро. При цьому 12:00 курс долара виріс до 28,10-28,16 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 березня довідковий курс на рівні 28,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 березня (27,94 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 23 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,37 гривень за долар, курс євро знизився 12 копійок до 30,30 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,37 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,30 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,10 - 20 березня), продажу 3,67 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.