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Офіційна заява Анни Тимошенко

Новини » Новини компаній    30.01.2019 - 13:40
Офіційна заява Анни Тимошенко

Офіційна заява

співзасновника громадської організації Всеукраїнського інноваційного руху юристів «ВІРЮ» Анни Тимошенко

У зв'язку з тим, що засобах масової інформації з’явилось згадування мого ім’я  в контексті ймовірного залучення мене до виборчого процесу в якості технічного кандидата на пост Президента України, офіційно заявляю:

я категорично не сприймаю подібних технологій у виборчих процесах;

я не прийму подібних пропозицій, незалежно від того, хто і на яких умовах їх може запропонувати.

Громадська організація «ВІРЮ», яку я очолюю, відстоює ідею оновлення правової системи України, де такі загальнолюдські категорії, як честь і мораль, матимуть цінність. Ми, дійсно, віримо, що це можливо.

Ми також віримо у правду і наше майбутнє, тому продовжимо  роботу по інформуванню суспільства щодо результатів нашої експертної оцінки кандидатів на пост Президента України.

 

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