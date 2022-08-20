Офіцери-десантники армії РФ відмовляються їхати воювати в Україну, - ГУР

Офіцери-десантники російської армії опиняються брати участь у бойових діях на території України. Тому командування окупантів на офіцерські посади призначає контрактників без офіцерських звань і досвіду бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР України.

Також після грандіозних втрат командування повітряно-десантних військ намагається відновити їх морально-психологічний стан і боєздатність. Основна увага приділяється підрозділам, де було знищено понад 60 відсотків особового складу.

На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються призначатися навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання. Комісія генерального штабу РФ кожного командира вмовляє повернутися у свої підрозділи, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.