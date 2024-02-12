Офицеру Росгвардии объявили подозрение за пытки украинцев в аэропорту Гостомеля

Украинские правоохранители объявили подозрение офицеру Росгвардии, который был причастен к пыткам людей в аэропорту Гостомеля Киевской области.

Детали дела

Во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года подозреваемый совместно с подчиненными удерживали на территории авиационного предприятия около 100 человек.

Их держали в трех неработающих морозильных камерах. В самой маленькой, площадью 6 квадратных метров, находилось 15 человек, в самой большой - около 30 и более. Среди удерживаемых были как гражданские, так и военнопленные.

Люди не имели необходимой медицинской помощи и достаточного питания. Большинство из них постоянно находились с завязанными глазами.

Температура этих помещений была максимально неблагоприятна для пребывания. Кроме того, отсутствуют вентиляция, свет, места для сна и уборные.

Россияне жестоко пытали людей

Удерживаемых били руками, ногами, прикладом автоматического оружия. Пытали электрическим током, лишали воздуха, надев на голову полиэтиленовый пакет, и имитировали расстрел.

Этими запрещенными методами оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных силах Украины и лицах, принимавших участие в АТО/ООС. Пострадавшие испытали сильную физическую и психологическую боль.

Что грозит оккупанту

Заместителю командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения "Ратибор" Управления Росгвардии по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Фото: Место пыток и оккупант (gp.gov.ua)

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кто еще расследует преступления россиян в Гостомеле

В сентябре прошлого года стало известно, что Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец в Гостомеле.

Через три месяца сообщалось, что Германия установила российских военных, причастных к обстрелу Гостомеля. Это первое дело о военных преступлениях в Украине, которое ведет Германия.