Согласно данным следствия, 6 ноября, подозреваемый подарил на День рождения помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову 6 универсальных боевых гранат.

"Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте", - пишет пресс-служба.

Фото: Офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении (gp.gov.ua)

Смерть помощника Залужного

Вечером, 7 ноября, стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Правоохранители заявили о том, что Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес к себе домой.

Как утверждали источники агентства, гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Последний предупредил погибшего, что гранаты боевые, но тот воспринял это предупреждение за шутку.

Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.