Офіцерів РФ перекидають з позицій для охорони параду в Маріуполі. ГУР опублікувало список "патрульних"

Окупанти Маріуполя настільки бояться нападу ЗСУ, що перекинули офіцерів з бойові позиції на їх цілодобову охорону під час параду. Для цього задіяли весь командний склад 71 мотострілецького полку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управляння розвідки.

"Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження", - йдеться в повідомленні.

Також розвідники опублікували список з 208 військових командного складу полку.

В управлінні нагадують, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.