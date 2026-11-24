Следствие подозревает офицера в систематических пытках подчиненных при строительстве фортификационных сооружений. По данным следователей, он неоднократно избивал военных и угрожал им.

Один из подчиненных после избиения офицер приказал привязать к деревянной конструкции в форме креста.

Пострадавших он тоже запугивал. Угрожал последствиями за неповиновение и ссылался на влиятельные связи своего отца.

Фото: задержание подозреваемого (ГБР)

Бегство в Молдову и розыск

Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства пыток, подозреваемый скрылся из Украины. В декабре 2024 года он переплыл Днестр и попал в Молдову.

Там он впоследствии обратился с заявлением о предоставлении статуса беженца.

В январе 2025 года правоохранители установили местонахождение офицера. Затем они инициировали международный розыск и подготовили материалы для экстрадиции.

Напомним, что на фоне скандала с издевательствами над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ее командиру, полковнику Олегу Побережнюку, объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

По данным полиции, он привлек четырех военных к строительству своего дома в Хмельницкой области.