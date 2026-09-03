Офицер 3-й штурмовой рассказал, в чем проблема с эвакуацией погибших роботами

Почему загрузка, а не сама эвакуация, является главной проблемой

По словам Павлова, НРК может вывезти погибшего из опасной зоны, но перед этим тело нужно загрузить на платформу. Рядом часто нет пехоты, которая могла бы сделать это без риска для собственной жизни, поэтому не только эвакуация, но и сама загрузка должна происходить дистанционно.

"Серийных средств, полностью выполняющих эту задачу, сейчас нет", - отметил основатель школы.

В Школе НРК KILLHOUSE Academy курсанты уже овладевают общей логикой эвакуационной миссии. Полноценно отрабатывать дистанционную загрузку погибшего станет возможно только тогда, когда соответствующие технические решения станут серийными и доступными подразделениям.

Эвакуационные миссии – редкие и сложные для НРК

По словам еще одного представителя школы с позывным "Брокер", эвакуационные миссии выполняются значительно реже логистических: 95% всех задач НРК составляет именно подвоз грузов. Эвакуация выполняется реже из-за сложности реализации — не все операторы психологически готовы к таким задачам, а сами миссии нуждаются в значительно большей подготовке, чем логистические.