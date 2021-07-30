Під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

У Києві під Офісом президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту. На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.
Відзначимо, акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати, зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.
Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.