Під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

У Києві під Офісом президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту. На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

Відзначимо, акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати, зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.

Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.