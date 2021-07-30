У Києві біля Офісу президента перевіряють підозрілий предмет

У п'ятницю, 30 липня, в Києві біля Офісу президента виявили підозрілий предмет. Зараз його перевіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Біля будівлі Офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Якихось повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.

Зазначимо, що сьогодні біля Офісу президента має відбутися акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Крім того, президента Володимира Зеленського сьогодні на Банковій немає, оскільки він вирушив з робочим візитом в Донецьку область, де проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.