ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві біля Офісу президента перевіряють підозрілий предмет

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 14:57
У Києві біля Офісу президента перевіряють підозрілий предмет Фото: у Києві біля Офісу президента перевіряють підозрілий предмет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 липня, в Києві біля Офісу президента виявили підозрілий предмет. Зараз його перевіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Біля будівлі Офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Якихось повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.

Зазначимо, що сьогодні біля Офісу президента має відбутися акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Крім того, президента Володимира Зеленського сьогодні на Банковій немає, оскільки він вирушив з робочим візитом в Донецьку область, де проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ мінування Офіс президента
NEWS
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа