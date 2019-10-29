У Києві під Офісом президента пройшла акція "Ні кроку назад". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В акції взяли участь кілька сотень людей, серед яких представники політичної сили "Свобода", "Національного корпусу".

Перед початком акції, активісти під стінами Офісу президента стали в два ряди, тримаючи букви, які складаються в речення "Яке розведення? Ти ж не лох".

У ході акції учасники вигукували: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Вимога нації - ні капітуляції".

Фото: акція "Ні кроку назад" (РБК-Україна)

Протестувальники також принесли з собою прапори України, жовтий скотч, який є символом "Руху опору капітуляції".

Учасники акції наголосили, що українське суспільство не підтримує розведення військ в Донбасі, яке все більше виглядає як відступ, без об'єктивних на те причин.

Також координатор акції Андрій Левус під час свого виступу анонсував велику акцію "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності, яка запланована на 21 листопада.

Зазначимо, що це вже не перша подібна акція за останній час. Востаннє акція "Ні капітуляції" відбулася 14 жовтня. Тоді акцію організували на знак протесту реалізації "формули Штайнмайера".

Нагадаємо, 29 жовтня почався процес розведення сил в Золотом. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, до зустрічі в нормандському форматі повинна пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.