В Офисе президента опровергли заявления об отказе выступления Зеленского на "Евровидении"

"Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса", - отметил он.

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы Владимир Зеленский просил организаторов "Евровидения" обратиться к зрителям во время финала конкурса.

По данным СМИ, Европейский языковой союз отказал президенту Украины из-за "нежелания политизировать конкурс".

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