В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед "зелеными" инвесторами

В Офисе президента Украины планируется подключиться к решению проблемы многомиллиардных задолженностей перед предприятиями возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму.

"Однажды цивилизованно будем решать, будем балансировать, реструктуризировать", - заявил Шурма.

Однако он не назвал сроки и детали реструктуризации.

Как известно, долг перед производителями "зеленой" энергии на начало мая 2023 года составляет 18,6 млрд грн.

Зеленый тариф этим предприятиям выплачивает государственный "ГарПок", получающий эти средства от госкомпании "Укрэнерго".

Недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний "зеленой" энергетики не способны обслуживать свои долги.