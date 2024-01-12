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В Офисе президента оценили, когда будет принят законопроект о мобилизации

Киев, Пятница 12 января 2024 11:48
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В Офисе президента оценили, когда будет принят законопроект о мобилизации Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада Украины может принять законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести", - сказал он.

Подоляк добавил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.

Законопроект о мобилизации в Украине

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Нардепы отмечали, что в документе содержатся спорные вопросы. В частности, об ограничениях для уклонистов. Также ранее в Раде сообщалось, что в законопроекте не будет нормы о рассылке повесток через электронную почту.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но вчера стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.

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Офис президента Верховная рада Мобилизация в Украине Михаил Подоляк
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