В Офисе президента назвали главные цели новых санкций Украины против РФ

Украина уничтожает российскую оккупационную вертикаль на всех уровнях

Власюк обратил внимание на то, что в санкционные списки попали:

представители оккупационных властей;

лица, причастные к экономической эксплуатации ВОТ;

те, кто помогает снабжать армию РФ.

Однако, это еще не все.

"Примеры Юрия Турулева и Санала Адьяева на Херсонщине показывают, что под давление попадают как организаторы административно-правовой интеграции захваченных территорий, так и лица, причастные к их экономической эксплуатации, в частности незаконному вывозу украинского зерна. В то же время санкции против российского депутата Виктора Кушнира блокируют теневое обеспечение армии РФ дронами и снаряжением через частные и политические сети", - подчеркнул Власюк.

Более того, под санкционный удар Украины попал заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Бабурин. Как известно, он регулярно распространяет тезисы о "законности" оккупации украинских территорий, отрицает украинскую идентичность и дискредитирует Украину.

Стратегическое ядро новых санкций против РФ

По словам Власюка, речь идет именно об ограничениях против предприятий группы "РУСАЛ".

Что важно понимать, они охватывают Саяногорский, Красноярский, Братский и Уральский алюминиевые заводы, а также управляющую компанию "Русский алюминий менеджмент".

В ОП напоминают, что алюминий является критическим сырьем для авиации, ракет и артиллерии врага.

"Под ограничение попал и менеджмент компании. В то же время важно перекрывать всю производственную цепь: в частности, глинозем поступает от принадлежащего "РУСАЛу" Aughinish Alumina", - отметил Власюк.

Он также подтвердил, что сейчас идет работа над тем, чтобы Евросоюз и/или правительство Ирландии приняли решение, которое ограничат поступление глинозема на отныне подсанкционные предприятия.

Превентивный удар по инфраструктуре беспилотных технологий РФ

Как объяснил Власюк, речь идет об ограничениях против так называемого "Крымского исследовательского института беспилотных технологий", инициированного подсанкционным Сергеем Аксеновым.

Цель Украины - уничтожить вражеские способности еще на этапе разработки.

"Поскольку эта структура занимается не только созданием FPV-дронов, систем РЭБ и искусственного интеллекта, но и подготовкой операторов и инженеров, под ограничение попадает весь комплекс", - подчеркнул Власюк.

Под ударом также ОПК России

В ОП отметили, что Украина усиливает давление на предприятия, без которых вражеская оборонная промышленность не может полноценно функционировать.

К примеру, "Металл Индастри" поставляет металлообрабатывающее оборудование и программное обеспечение для предприятий российского ОПК , среди ее контрагентов - подсанкционные "Калашников", "Исток" и "Конструкторское бюро химавтоматики".

"Другой пример - "Научно-производственное предприятие "Инженерно-промышленная компания", производящее специальное оборудование, в частности дымовые машины ТДА-3 для маскировки войск и объектов от разведки и высокоточного оружия. То есть, санкции охватывают конкретные производственные звенья, которые обеспечивают российскую армию и ее оборонную промышленность", - рассказал Власюк.

Расширение санкционного давления на гуманитарную сферу РФ

В ОП подчеркнули, что речь идет о включении в пакет производителей анимационного контента, таких как ООО "Маша и Медведь", студии "Анимаккорд" и "Студия МиМ".

То есть под ограничения попадают конкретные юридические лица, использующие детский медиапродукт как инструмент пропаганды и влияния на украинских детей.

"Теперь Украина имеет правовые основания обратиться к глобальным платформам, в частности, Netflix и YouTube, относительно прекращения взаимодействия с подсанкционными лицами, а также блокирования монетизации и распространения их контента на украинскую аудиторию", - подытожил Власюк.