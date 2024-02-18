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В Офисе президента на следующей неделе ожидают одобрения пакета антироссийских санкций

Фото: в Офисе президента на следующей неделе ожидают одобрения пакета антироссийских санкций (УНИАН)
Автор: Владислав Прийменко

В Офисе президента настроены оптимистично по принятию 13-го антироссийского пакета санкций.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Владислав Власюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Советник главы Офиса президента рассчитывает, что 13-й пакет санкций против России примут на следующей неделе.

"Надеемся, что 13-й пакет будет принят Евросоюзом на следующей неделе. Там дискуссия, но на этом этапе это нормально", - сказал Власюк.

По словам Власюка, дискуссия не несет принципиально категоричных позиций. Но Венгрия в данный момент относится к списку с осторожностью.

"Венгрия осторожно относится к списку, ведь в нем есть китайские компании, которые связаны с предоставлением услуг спутниковых снимков, в частности, ППК "Вагнер" и уже санкционированные США".

13-й пакет антироссийских санкций

В январе 2024 года, Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций. Их намерены утвердить до 24 февраля 2024 года.

СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Ранее мы писали, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций против РФ. 

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