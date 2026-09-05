В Офисе генпрокурора сделали заявление о ночных обысках по делу "Карфаген"

В ведомстве подчеркнули, что в этой ситуации необходимо разделять два вопроса: возможную причастность одного из работников ОГП к противоправной деятельности и проведенные НАБУ следственные действия.

Относительно работника, фигурирующего в расследовании НАБУ, позиция генерального прокурора, по заявлению ОГП, однозначна. Использование должности или служебных возможностей для прикрытия или содействия преступной деятельности недопустимо.

Решается вопрос об увольнении этого работника из органов прокуратуры. Также начато служебное расследование. В ОГП заявили, что будут предоставлять следствию необходимую информацию.

В то же время в Офисе генпрокурора особо обратили внимание на проведенные около полуночи обыски в служебных помещениях генерального прокурора, первого заместителя генерального прокурора и других работников ОГП.

В ведомстве заявили, что в ходе следственных действий детективы получили доступ не только к материалам, связанным с предметом расследования, но и документам других уголовных производств.

К каким материалам получили доступ детективы

В частности, речь идет о материалах производства по возможным противоправным действиям близких лиц, связанных с руководством САП. Также детективы получили доступ к материалам другого уголовного производства, в частности, информации, полученной в рамках НСРД о возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП.

В ОГП заявили, что теперь необходимо установить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства, в рамках которого проводились обыски. Речь идет, в частности, о том, какие материалы осматривали, копировали или изымали и охватывались ли они соответствующими судебными разрешениями.

Что в ОГП заявили об обосновании обысков

Отдельно в Офисе генпрокурора подвергли сомнению достаточность отдельных аргументов, приведенных в судебных постановлениях относительно следственных действий в отношении руководства ведомства.

В частности, в постановлении упоминаются разговоры работника ОГП о "темной плитке" в одном из помещений, которым пользуется генеральный прокурор, а также установке сигнализации и внутренних датчиков. По версии следствия эти разговоры могли быть связаны со средствами, которые имели противоправное происхождение.

В то же время в ОГП отметили, что в приведенных материалах нет прямых данных о том, что генеральный прокурор способствовал работе мошеннических call-центров, препятствовал их разоблачению, предупреждал о следственных действиях или получал средства или неправомерную выгоду от такой деятельности.

В ведомстве также обратили внимание на упомянутый в постановлении приказ №309 "Об организации деятельности прокуроров по уголовному производству". По данным ОГП, речь идет о разговоре работника, который якобы пересказывал договоренность с "шефом" о внесении изменений в документ.

Однако, как отметили в прокуратуре, генеральный прокурор такие изменения не подписывал, они не были приняты и не вступили в силу.

Относительно первого заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко в ОГП заявили, что приведенные в постановлении разговоры касаются координации и проведения следственных действий по деятельности call-центров.

По мнению ведомства, некоторые из приведенных обстоятельств должны оцениваться в полном контексте и с учетом фактических управленческих и процессуальных решений.

Позиция ОГП по поводу действий НАБУ

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что не подвергают сомнению право НАБУ проверять имущественное положение работника, его контакты, возможные связи и другие обстоятельства, которые могут иметь значение для расследования.

В то же время возможно превышение границ законного доступа к материалам уголовных производств, которые не касались предмета обыска, также должно быть проверено.

"Позиция Офиса генерального прокурора последовательна: любые факты возможной противоправной деятельности работников прокуратуры должны расследоваться без исключений. В то же время все следственные действия, независимо от проводящего их органа, должны происходить исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.