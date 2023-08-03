В Офисе генпрокурора объяснили, какие российские военнопленные не подлежат обмену

Украина не включает в списки на обмен российских военнопленных, которые совершили особо тяжкие преступления. Такие лица после приговора должны отбывать наказание в Украине, и обмену не подлежат.

Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника " Интерфакс-Украина ".

Он отметил, что в ОГП есть соответствующая позиция.

"Это такие наши условные "красные линии". Так как если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?" - говорит Белоусов.

Что касается числа обменянных осужденных, то тут "счет на единицы, не на десятки".

Чиновник также указал на такой немаловажный момент, как гражданство пленных.

"Когда мы говорим о военных преступлениях, как правило, это касается граждан России. Но не только. Граждане Украины из так называемых "Л/ДНР" также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье "государственная измена", - рассказал он.

То есть российский военнопленный, который не совершил военное преступление, вообще не имеет уголовного преследования, а украинец из группировок "Л/ДНР", не совершивший военное преступление, получает "госизмену", и тоже могут быть приговоры и обмен", - объяснил Белоусов.

Однако если оккупанты виновны в убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам они будут отбывать наказание в Украине, уточнил представитель ОГП.

Ранее представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что украинские правоохранители смогли идентифицировать сотни тысяч россиян, которые принимают участие в войне против нашей страны.

Военные преступления солдат РФ

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины неоднократно совершали военные преступления. В частности, они убивали мирных украинцев, разрушали гражданскую инфраструктуру и не только.

Военные преступления российских солдат в своем докладе приводила мониторинговая миссия ООН по правам человека.