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В Офисе генпрокурора объяснили, какие российские военнопленные не подлежат обмену

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Четверг 03 августа 2023 07:13
В Офисе генпрокурора объяснили, какие российские военнопленные не подлежат обмену Фото: российский военнопленный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина не включает в списки на обмен российских военнопленных, которые совершили особо тяжкие преступления. Такие лица после приговора должны отбывать наказание в Украине, и обмену не подлежат.

Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в ОГП есть соответствующая позиция.

"Это такие наши условные "красные линии". Так как если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?" - говорит Белоусов.

Что касается числа обменянных осужденных, то тут "счет на единицы, не на десятки".

Чиновник также указал на такой немаловажный момент, как гражданство пленных.

"Когда мы говорим о военных преступлениях, как правило, это касается граждан России. Но не только. Граждане Украины из так называемых "Л/ДНР" также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье "государственная измена", - рассказал он.

То есть российский военнопленный, который не совершил военное преступление, вообще не имеет уголовного преследования, а украинец из группировок "Л/ДНР", не совершивший военное преступление, получает "госизмену", и тоже могут быть приговоры и обмен", - объяснил Белоусов.

Однако если оккупанты виновны в убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам они будут отбывать наказание в Украине, уточнил представитель ОГП.

Ранее представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что украинские правоохранители смогли идентифицировать сотни тысяч россиян, которые принимают участие в войне против нашей страны.

Военные преступления солдат РФ

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины неоднократно совершали военные преступления. В частности, они убивали мирных украинцев, разрушали гражданскую инфраструктуру и не только.

Военные преступления российских солдат в своем докладе приводила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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