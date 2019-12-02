Захист заявляє про політичний тиск на Бахматюка

Адвокатам спричиняється протидія в ознайомленні з матеріалами справи Писарука-Бахматюка. Про це заявив адвокат Олексій Шевчук на прес-конференції "Недопущення адвокатів до матеріалів справи Писарука-Бахматюка" 2 грудня.

На прес-конференції адвокати Бахматюка розповіли про можливі порушення під час проведення слідства НАБУ з рефінансування VAB банку. У прес-конференції взяли участь юристи Тетяна Козаченко, Дмитро Лошаков і Олексій Шевчук.

Адвокати Бахматюка заявляють про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного. Зокрема, юрист Шевчук заявив, що саме провадження було відновлено з порушенням закону, а справа Писарука-Бахматюка абсолютно політизована.

"Справі більше 4 років, вона закривалася 4 рази, і всупереч всім нормам чинного законодавства ця справа генеральним прокурором та його заступником Каськом передана на розслідування в НАБУ, хоча справа була закрита головним слідчим управлінням, були досліджені всі обставини справи. Але чинній владі потрібні справи, які можуть бути популярними, - заявив Шевчук. - Нам, адвокатам, спричиняється протидія в ознайомленні з матеріалами справи. НАБУ розслідувало цю справу більше року, і нічого не здійснило в цій справі. Наш клієнт ніколи не мав ніякого процесуального статусу. І тільки при появі нових прізвищ у Генеральній прокуратурі, нових прізвищ в Офісі президента - прізвищ, які захотіли заволодіти активами Олега Бахматюка, з'явилися нові дії НАБУ".

Також Шевчук повідомив, що адвокатам не дали можливості ознайомитися з матеріалами справи. "Ми двічі були в НАБУ, нам навіть не дали можливості потрапити всередину. Детективи до нас не вийшли, і ми були змушені звернутися з скаргою в Управління внутрішньої безпеки", - повідомив юрист.

Адвокат також зазначив, що підозра Олегу Бахматюку так і не була вручена, а самі юристи тиждень марно намагалися отримати від НАБУ пояснення, у чому ж звинувачують їх підзахисних.

Нагадаємо, що "VAB Банк" – один з банків, які були виведені НБУ з ринку в 2016 році. Стосовно посадових осіб банку і НБУ зараз проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові, вважають у Бахматюка.