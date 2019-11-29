Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Адвокат подав скаргу в Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ

Адвокат Олега Бахматюка по справі рефінансування "VAB банку" Олексій Шевчук подав скаргу в Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ, який в грубій формі відмовляється надати доступ до матеріалів справи. Юрист заявляє про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного, повідомляє РБК-Україна.

Адвокат Олексій Шевчук, який здійснює представництво Олега Бахматюка в рамках кримінального провадження у справі рефінансування VAB банку, сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівнику Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р. С. на дії детектива НАБУ Пачевского, який не з'явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час проводиться перевірка.

Також у коментарі виданню "Судовий репортер" Олексій Шевчук повідомив про те, що "в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ і НАБУ офіційно повідомлені про місцезнаходження Бахматюка для запобігання в подальшому маніпуляцій про укриттю останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій. В цей час навпаки - не Бахматюк ховається від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об'єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси".

Нагадаємо, що "VAB Банк" - один з тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Стосовно посадових осіб банку і НБУ зараз проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові.