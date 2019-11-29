ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 17:57
Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Адвокат подав скаргу в Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ

Адвокат Олега Бахматюка по справі рефінансування "VAB банку" Олексій Шевчук подав скаргу в Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ, який в грубій формі відмовляється надати доступ до матеріалів справи. Юрист заявляє про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного, повідомляє РБК-Україна.

Адвокат Олексій Шевчук, який здійснює представництво Олега Бахматюка в рамках кримінального провадження у справі рефінансування VAB банку, сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівнику Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р. С. на дії детектива НАБУ Пачевского, який не з'явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час проводиться перевірка.

Також у коментарі виданню "Судовий репортер" Олексій Шевчук повідомив про те, що "в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ і НАБУ офіційно повідомлені про місцезнаходження Бахматюка для запобігання в подальшому маніпуляцій про укриттю останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій. В цей час навпаки - не Бахматюк ховається від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об'єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси".

Нагадаємо, що "VAB Банк" - один з тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Стосовно посадових осіб банку і НБУ зараз проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові.

Екс-главу правління VAB Банку оголосили в розшук Бахматюка оголосили в розшук
Новини України Олег БахматюкНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся