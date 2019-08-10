В Офісі президента погодили план заходів до Дня незалежності

В Офісі президента України Володимира Зеленського погодили план заходів до 28-ї річниці Незалежності країни. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Повідомляється, що в цьому році святкування 28-й річниці Незалежності України пройде у новому форматі. Зокрема, головний акцент урочистостей - діти як майбутнє країни. Зокрема, ранок 24 серпня розпочнеться з вшанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни.

Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, прозвучать сто ударів дзвону.

У пам'ятному заході разом із Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Під звук дзвонів на площі Незалежності буде піднято Національний прапор, а військовий хор виконає Гімн України.

Крім того, в рамках святкування на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб. Зокрема, прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Також відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, близько 9:50. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього в 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.

Нагадаємо, 30 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду на святкуванні Дня незалежності в 2019 році. Президент доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності. Зокрема, забезпечити трансляцію циклів тематичних теле - і радіопередач, художніх і документальних фільмів. Зеленський доручив Кабміну забезпечити фінансування видатків на організацію та проведення заходів.

Крім того, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності. Також голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав вийти на Хрещатик у День незалежності, аби вшанувати захисників України.