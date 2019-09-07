В Офісі президента розповіли, коли почали готуватися до обміну

В Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, коли почали готуватися до обміну полоненими з Росією. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенко, обмін почав готуватися після телефонної розмови між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

"Це готувалося деякий час. Процес почався з цієї дати, коли президенти України і Росії безпосередньо поспілкувалися з телефонного зв'язку. Далі працювали робочі групи. Дивіться, було два телефонних дзвінка. Під час першого почалися розмови і попередні роботи, а під час другого - вона активізувалася", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, телефонну розмову між Зеленським і Путіним відбувся 7 серпня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що троє звільнених українців потребують медичної допомоги. За словами Кирила Тимошенко, вони пройдуть лікування в "Феофанії".

Також повідомлялося, що перед обміном українських полонених заставляли писати прохання про помилування. Про це розповів звільнений полонений Павло Гриб.