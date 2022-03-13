В Офісі президента розповіли про актуальні "зелені коридори" на 13 березня
Фото: в Офісі президента розповіли про актуальні "зелені коридори" на 13 березня (t me)
У неділю, 13 березня, евакуація мирного населення здійснюватиметься за 10 маршрутами та буде безкоштовною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
Актуальні гуманітарні коридори на 13 березня є такими:
- Бердянськ - Маріуполь. До міста рухається колона з гуманітарною допомогою та автобусами для евакуації на зворотньому шляху.
- Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир. Автобуси вирушили з Пісівки.
- Світильня - Плоске - Гоголів - Красилівка - Квітневе - Бровари. Евакуаційні автобуси відправлять з Броварів.
- Перемога - Лук’янівка - Лукаші - Корніївка - Недра - Садове - Березань - Бориспіль - Київ. До мирних жителів прямують автобуси з Київа.
- Велика Димерка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- Кремінна - Лиман.
- Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов’янськ.
- Попасна - Бахмут - Слов’янськ.
- Гірське - Лисичанськ - Бахмут - Слов’янськ.
- Щастя - Новоайдар - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов’янськ.