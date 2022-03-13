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В Офісі президента розповіли про актуальні "зелені коридори" на 13 березня

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Неділя 13 березня 2022 14:20
В Офісі президента розповіли про актуальні "зелені коридори" на 13 березня Фото: в Офісі президента розповіли про актуальні "зелені коридори" на 13 березня (t me)
Автор: Артем Горовенко

У неділю, 13 березня, евакуація мирного населення здійснюватиметься за 10 маршрутами та буде безкоштовною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Актуальні гуманітарні коридори на 13 березня є такими:

  • Бердянськ - Маріуполь. До міста рухається колона з гуманітарною допомогою та автобусами для евакуації на зворотньому шляху.
  • Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир. Автобуси вирушили з Пісівки.
  • Світильня - Плоске - Гоголів - Красилівка - Квітневе - Бровари. Евакуаційні автобуси відправлять з Броварів.
  • Перемога - Лук’янівка - Лукаші - Корніївка - Недра - Садове - Березань - Бориспіль - Київ. До мирних жителів прямують автобуси з Київа.
  • Велика Димерка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • Кремінна - Лиман.
  • Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов’янськ.
  • Попасна - Бахмут - Слов’янськ.
  • Гірське - Лисичанськ - Бахмут - Слов’янськ.
  • Щастя - Новоайдар - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов’янськ.
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Офіс президента евакуація
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