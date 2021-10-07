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В Офісі президента пройшло засідання робочої групи щодо "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання - напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та інших газопроводів, що оминають Україну.

На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.

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Північний потік-2Офіс президентаАндрій Єрмак