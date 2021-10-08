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В Офісі президента пройшла зустріч з представником Держдепу США з питань Європи

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 19:10
В Офісі президента пройшла зустріч з представником Держдепу США з питань Європи Фото: в ОП пройшла зустріч із заступником держсекретаря США по Східній Європі Робін Данніган (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із заступником помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган. Сторони обговорили взаємодію в енергетичній сфері, включаючи "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ході зустрічі Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, в тому числі підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною та США.

Окремо на зустрічі підійматися питання взаємодії в енергетичній сфері. Єрмак і Данніган обговорили загрози в цій області, яку представляє "Північний потік-2".

Глава ОП підкреслив важливість підключення США до переговорного процесу з мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Данніган своєю чергою відзначила важливість проведення реформ в Україні та необхідність посилення антикорупційних інститутів.

Нагадаємо, Робін Данніган прибула в Україну з візитом 7 жовтня.

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