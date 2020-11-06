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В Офісі президента оцінили ситуацію з водою в окупованому Криму

Автор: Артур Родивилов

Для людей, які проживають в окупованому Криму, води вистачає. В Офісі президента України впевнені, що "війни за воду" не буде.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

Він зазначив, що українців залякають війною з 2014 року, в тому числі через проблеми водопостачання в Криму.

"Ні, її не буде. Це така маніпуляція, яка існує в суспільстві", - заявив глава ОПУ.

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В окупованому Криму гостро стоїть питання дефіциту води. До російської окупації Україна забезпечувала 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Після окупації Криму РФ навесні 2014 року Київ припинив подачу води на півострів. За даними ЗМІ, в Криму поки не знайшли альтернативи постачання дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.

У червні 2019 року екс-постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин заявив, що окупанти пропонували хабарі за відновлення водопостачання на півострів.

У лютому Єрмак заявив, що подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.

Раніше заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з Кримом до повної деокупації.

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