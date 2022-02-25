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В офісі президента назвали "вкиданнями" інформацію про бої в урядовому кварталі

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 12:46
В офісі президента назвали "вкиданнями" інформацію про бої в урядовому кварталі Фото:
Автор: Владислав Красінський

В офісі президента не підтверджують, що бої вже йдуть в центрі Києва в урядовому кварталі. Президент у безпеці.

Про це РБК-Україна повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Цю інформацію він назвав "вкиданнями". Також Подоляк зазначив, що президент Володимир Зеленський знаходиться в безпеці.

Раніше ряд ЗМІ повідомили про звуки стрілянини біля урядового кварталу в центрі Києва, де розташовані Офіс президента, будівля уряду і Верховна рада.

Як повідомляло РБК-Україна, київська влада закликали жителів Оболонського району покинути вулицю і не виходити з дому, у зв'язку з наближенням російських диверсантів.

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