В Офісі президента назвали список озброєння, яке необхідне Україні для перемоги
Фото: в Офісі президента назвали список озброєння, яке необхідне Україні для перемоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії. Наша країна потребує бойові літаки, аби деблокувати тимчасово окуповані міста та звільнити українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.
Яке ж озброєння потребує Україна:
- артилерія, 155 міліметрів;
- артилерійські снаряди, 152 міліметри;
- реактивні системи залпового вогню. Йдеться про “Град”, “Смерч”, “Торнадо” або ж M142 HIMARS.
- бронетехніка - БТР, БМП й інші.
- танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
- ЗРК - С-300, Бук або західні аналоги
- бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста та врятувати мільйони українців.
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