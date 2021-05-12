В Офісі генпрокурора повідомили, скільки дітей загинули через військовий конфлікт на Донбасі

"У Луганській і Донецькій областях на цей час встановлена загибель 34 дітей, поранених - близько 100. Інвалідність отримали 18", - повідомив Мамедов.

За його словами, зараз понад 33 тисячі мають статус "Діти війни". Цей статус дає потерпілому можливість безкоштовного харчування в школі.

"Насправді, діти війни - це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в рамках нашої координації з правоохоронними органами. На лінії зіткнення проживають близько 37 тисяч дітей. Вже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя", - зазначив заступник генпрокурора.

Мамедов заявив, що відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя. Його проект Концепції знаходиться на розгляді в офісі президента.