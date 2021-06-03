В Офісі генпрокурора розповіли, коли буде результат у справі Шеремета

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета . За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді.

"Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців - справа в суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що після розгляду суду буде апеляція.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Двох відпустили під домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.