Офіс президента про затримання Саакашвілі: бачимо мотив помсти з боку влади Грузії

"Новини про затримання на території Грузії громадянина України Михайла Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне. Особливо той жорсткий настрій, з яким ці новини подаються з грузинської сторони і який свідчить про певний мотив помсти по відношенню до Сааакашвілі", - заявив Подоляк.

Українські дипломати, як додав радник голови ОП, продовжують з’ясовувати подробиці затримання Саакашвілі. Посольство України в Грузії поки що не отримало жодних роз’яснень, втім консули, у разі необхідності, надаватимуть допомогу голові Виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Українські дипломати вже з'ясовують всі деталі того, що сталося, а також і підстав для цього. Наше посольство в Грузії не отримало одразу офіційних роз'яснень, однак наші консули попри все нададуть необхідну допомогу Михайлу Саакашвілі", - відзначив Подоляк.

До МЗС було запрошено голову посольства Грузії в Україні, аби отримати додаткові роз’яснення щодо затримання.

"Безумовно, наші державні інституції уважно слідкують за ситуацією. До Міністерства закордонних справ України запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання", - додав радник голови ОП.