Офіс президента про Саакашвілі: не всі посади потребують голосування

За призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з питань реформ є голоси у Верховній раді, проте не всі посади, які розглядають для нього, вимагають голосування. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, найближчим часом стануть відомі подробиці пропозиції Зеленського щодо призначення Саакашвілі. Він також висловив упевненість, що Саакашвілі підходить для посади віце-прем'єра, і спростував інформацію, що проти призначення виступає прем'єр Денис Шмигаль.

"Не всі посади вимагають голосування Верховної ради. Якщо треба буде голосувати за Саакашвілі в Раді, голоси під це є", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі може зайняти іншу посаду після консультацій з президентом Володимиром Зеленським. Він також заявив, що у Зеленського знайшли інший формат, в якому будуть працювати з екс-президентом Грузії.

У той же час спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не впевнений, чи підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін.