Офіс президента розраховує на нову судову реформу після виборів

Верховна рада наступного скликання повинна провести судову реформу. Про це заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Рябошапка, ця реформа повинна буди "справжньою" на відміну від тих реформ, які проводилися у 2014-2019 роках.

"За результатами цих "блискучих" реформ, чим відрізняється суд 2014-го року від суду у 2019 році? Чим якісно відрізняється Верховний суд реформований від суду зразка 2014-го року? Чим відрізняються суди першої інстанції? Тільки тим, що там на 2 тисячі менша штатна чисельність. Тільки тим, що в суди 2019 року перевели тих суддів, які пройшли фільтр адміністрації Порошенка", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, в червні, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.