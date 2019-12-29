Офіс президента підтвердив початок обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Зазначається, що обмін почався на КПВВ "Майорське".

"У Донецькій області на КПВВ "Майорське" розпочався процес звільнення утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.

До цього про початок обміну заявили український омбудсмен Людмила Денісова та представники бойовиків.

"У ці хвилини у Майорську в Донецькій області стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення: наші хлопці повертаються на Батьківщину", - написала Денісова.

Фото: обмін полоненими (facebook.com/president.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що обмін полоненими пройде по формулі - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО. Обмін проходить в закритому для преси режимі.

За даними ЗМІ, поліція перекрила дорогу в районі КПВВ "Майорське", де буде проходити обмін. Журналістів до місця обміну не пускають.

Нагадаємо, вчора, 28 грудня, суд Києва звільнив з-під варти п'ятьох екс-беркутівців, обвинувачених в розстрілах на Інститутській. Їх готують до обміну. Так, Олега Янишевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтура і Олександра Маринченко відпустили з-під варти під особисте зобов'язання.