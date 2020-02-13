Офіс президента підтримав ініціативу впровадження європейського регулювання роботи норкових ферм

Україні не варто відмовлятися від інвестицій і віддавати конкурентну перевагу в хутряній галузі сусіднім країнам, так як зараз на країну припадає лише 1% в світовому виробництві хутра. Про це заявив уповноважений президента України з аграрних питань Роман Лещенко під час круглого столу в середу, 12 лютого, організованого парламентським Комітетом з питань екологічної політики та природокористування, повідомляє УНІАН.

"Від Офісу президента хочу відзначити, що ми підтримуємо концепцію створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Тільки Україна поки відштовхує цей потенціал, а Польща бере. Хутряна галузь в нашій країні має дуже великий потенціал, ми можемо збільшити свою частку на світовому ринку до 10 % і стати лідером", - сказав Лещенко.

Він також запропонував створити робочу групу, куди увійдуть екологи та активісти, щоб мінімізувати спекуляції на тему екологічності норкових ферм, і зазначив, що законопроект щодо вдосконалення регулювання хутряної галузі заслуговує на увагу.

У свою чергу, народні депутати та представники бізнесу закликали запровадити в Україні європейське регулювання норкових ферм, зокрема запропонований парламентом законопроект №2360, що передбачає вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні.

Ініціатор законопроекту народний депутат Сергій Литвиненко вважає, що галузь здатна створити ще більше робочих місць в сільській місцевості.

"Хіба ми хочемо знищити галузь, яка вже створила 1500 робочих місць місць? Думаю, це невигідно і нерозумно. Її необхідно врегулювати, ввести єдині європейські стандарти. І якщо будуть відкриватися в Україні нові ферми з розведення норок, то тільки високотехнологічні і сучасні, які будуть платити великі податки і створювати нові робочі місця. Причому, ці робочі місця - в сільській місцевості", - сказав Литвиненко, запропонувавши, в той же час, провести інспекцію всіх працюючих в Україні норкових ферм.

Як зазначив власник однієї з норкових ферм Олександр Харченко, на його фермі не використовуються хімікати і формальдегіди при виробництві хутра, а тварин не годують антибіотиками, тому недоцільно говорити про хімічне забруднення природи від таких ферм.

"Наша ферма побудована за європейськими стандартами з акцентом на екологічність, благополуччя тварин, створення робочих місць і впровадження технологій. Хочу зазначити, що світовий лідер у виробництві норкового хутра сьогодні - це Данія, яка одночасно є одним із прикладів екологічного держави, і на такий приклад варто рівнятися ", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Асоціації твариноводів України, в Україні діють 10 норкових ферм, які щорічно сплачують 30 млн грн податків в держбюджети різних рівнів. Щорічна валютна виручка від експорту хутра становить 70 млн дол.

В Україні хутро не реалізовують, його стовідсотково продають в Голландію на аукціон, який, в свою чергу, і займається реалізацією.

За словами президента Асоціації Володимир Федина, в Україні за останні роки почали діяти тільки 2 нові ферми. При цьому, у країни є недорога сировинна база і дешева робоча сила.