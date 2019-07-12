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Офіс президента спростував слідчі дії ДБР

Новини » Політика    12.07.2019 - 11:00
Офіс президента спростував слідчі дії ДБР
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше була інформації, що в Офісі президента проводили слідчі дії

Державне бюро розслідувань не проводило слідчі дії в Офісі президента 11 липня. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ОП.

Раніше була інформації, що в Офісі президента проводили слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечують діяльність ситуативної кімнати

"Це неправда. Це абсолютний фейк. ДБР вже готує спростування. Слідчі дії були тільки 29 числа з приводу оприлюднення Данилюком (секретарем РНБО Олександром Данилюком, - ред.) зникнення серверів та іншого обладнання з ситуаційного центру в Адміністрації президента", - повідомили в прес-службі.

Відзначимо, вчора ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента були обшуки. Як повідомлялося, слідчих цікавила інформація про наради, які пов'язані з планування військових операцій в часи президентства Петра Порошенка.

РБК-Україна писало про ситуацію з пропажею серверів в Адміністрації президента. Кілька місяців тому Олександр Данилюк заявив, що ситуативної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією. Це почало розслідувати Державне бюро розслідувань.

Крім того, ДБР зараз розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні. Вчора Порошенка викликали на допит.

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